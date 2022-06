Esposito: «All’estero se meriti giochi, io coraggioso. In Italia tante parole»

Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter, ha giocato l’ultima stagione in prestito al Basilea. Annata di alti e bassi. Il ragazzo ha parlato della difficoltà dei giovani ad essere valorizzati in Italia

CORAGGIO − Sebastiano Esposito si è espresso anche con una certa critica nei confronti del calcio italiano. Il suo futuro sarà valutato dall’Inter: «Io ho il coraggio di andare all’estero, vorrei rispondere in modo diverso, ma purtroppo non posso. Noi italiani siamo purtroppo molto legati al nostro territorio soprattutto quando siamo cresciuti in club importanti e siamo molto legati a giocare in Serie A, B, preferiamo andare in cadetteria che andare all’estero. Secondo me andare fuori è una grande cosa perché mi aiuta molto e, se meriti, giochi. Di parole in Italia ce ne sono tante, siamo bravi tutti e poi però di fatti ce ne sono veramente pochi. Con l’esperienza che ho avuto in questi anni, meglio andare a giocare all’estero».

Fonte: Calciomercato.it