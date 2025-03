Esposito entra e timbra subito! L’Italia U21 raggiunge l’Olanda

Esposito subito in gol con l’Italia U21, che sta giocando contro l’Olanda. L’attaccante dell’Empoli, ma di proprietà dell’Inter, non sbaglia.

IN GOL – Sebastiano Esposito è entrato al 44′ del primo tempo al posto dell’infortunato Gnonto e dopo nove minuti di secondo tempo ha timbrato su rigore il pareggio dell’Italia U21 contro l’Olanda. Il giocatore dell’Empoli, ma di proprietà ancora dell’Inter, è stato freddissimo dal dischetto. Si era procurato il calcio di rigore l’atalantino Palestra. Gli azzurrini di Carmine Nunziata in campo al Penzo di Venezia si sono già qualificati per gli Europei di giugno.

Esposito segna in Italia-Olanda U21: grandi numeri!

NUMERI – Esposito timbra pure in amichevole con la maglia dell’Italia U21. Si tratta del suo undicesimo gol stagionale, dopo i dieci realizzati con la maglia dell’Empoli tra campionato e Coppa Italia. In questa partita sta giocando anche Francesco Pio Esposito, il fratello più piccolo classe 2005, sempre di proprietà dell’Inter. A proposito di Pio, il ragazzo nei prossimi giorni, come appurato dalla nostra redazione, si recherà a Milano per firmare il prolungamento di contratto. I fratelli Esposito stanno disputando un’ottima stagione. A proposito di Sebastiano, il suo obiettivo è ovviamente quello di salvare l’Empoli. Mentre Francesco Pio, insieme a Salvatore, puntano a centrare la promozione diretta in massima serie.