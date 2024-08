Esposito: «A Empoli puoi sbagliare! Inter-Genoa? Spinto da San Siro»

Sebastiano Esposito oggi è un giocatore dell’Empoli, in prestito dall’Inter. L’attaccante classe 2002 parla della nuova esperienza e ricorda il primo e unico gol in nerazzurro nel 2019. Le sue parole in collegamento su La Giovane Italia.

RIGORE AL MEAZZA – Sebastiano Esposito ricorda il calcio di rigore segnato contro il Genoa con la maglia dell’Inter nel 2019: «Ho dovuto chiedere a Lukaku se potevo calciarlo, ma ero spinto dai 70mila di San Siro. Ci fu il rigore e andai verso la palla, però vidi Romelu che ci andava pure e mi fermai. Però ci penso un attimo e appena lo stadio vide questa scena iniziò a urlare il mio nome e mi diede il pallone al petto e poi calciai».

SBAGLIARE – Poi Esposito risponde ad una domanda sull’attualità. Ad Empoli, il prestito Inter può trovare la giusta dimensione per esplodere. Questo il suo pensiero sul club toscano: «Empoli ti dà la possibilità di sbagliare, che non c’è nelle grandi piazze. Sbagliare in Serie A lo paghi subito e inoltre l’Empoli è una delle poche squadre che crede più nei giovani e quindi essere qui è un’opportunità molto importante».