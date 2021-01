Esposito… E cinque. Altra esclusione nella vittoria della SPAL a Frosinone

Sebastiano Esposito SPAL

Torna alla vittoria la SPAL, dopo le due sconfitte subite contro Brescia e Ascoli. Di contro, prosegue il momento buio di Sebastiano Esposito, ancora escluso dal tecnico Pasquale Marino nel pareggio contro il Frosinone.

CINQUE DI FILA – Per la quinta volta consecutiva, Sebastiano Esposito non colleziona neanche un solo minuto in campo con la SPAL. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter è infatti rimasto a guardare anche oggi, nella vittoria esterna dei ferraresi contro il Frosinone. Un 1-2 arrivato con i gol di un altro Esposito, Salvatore, fratello del giocatore nerazzurro, e di Alberto Paloschi . Un periodo decisamente negativo per il classe 2002, che sta trovando sempre meno spazio per la sua crescita.