Esposito, così Melissano (DS Spezia): «È di razza! Fossimo saliti, avrebbe provato a convincere l’Inter»

Il DS dello Spezia Melissano si esprime su Esposito. Il ragazzo del 2005 dell’Inter ha vissuto gli ultimi due anni in prestito in Liguria.

PRIMA CHIAMATA – Il DS dello Spezia Stefano Melissano ricorda la prima volta che chiese all’Inter Francesco Pio Esposito: «Eravamo ancora in A e con grandi speranze di salvarci; chiesi di averlo a luglio, vidi l’agente incuriosito, ma non stupito. Dopo lo spareggio con il Verona retrocedemmo, ma tenni ferma la richiesta e da Milano mi dissero che eravamo stati i primi a farla, ed avevamo una sorta di prelazione».

CRESCITA – Melissano sul lavoro effettuato dallo Spezia su Esposito: «Grazie allo staff di D’Angelo ed ai preparatori, ha guadagnato 7-8 kg di massa muscolare. È sempre stato un vero centravanti, ma piano piano ha preso le movenze del giocatore di razza, una crescita che si è tradotta in una stagione fantastica».

NON SI TORNA INDIETRO – Infine, Melissano chiude così su Esposito: «Non scherzava quando diceva che con noi in A avrebbe fatto di tutto per restare, cercando di convincere ancora l’Inter, che il primo anno lo aveva dato in prestito con riscatto e contro riscatto, mentre il secondo anno solo in prestito secco. Ora il gol al River ed il Mondiale per club lo portano alla ribalta mondiale, difficile tornare indietro».