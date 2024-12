‘Esposito’ doppiamente nel futuro dell’Inter? Prospettive e scenari

Sia Sebastiano che Francesco Pio Esposito sono stati protagonisti con le rispettive squadre nell’ultimo turno di campionato: l’Inter riflette sul loro futuro.

IL PUNTO – Francesco Pio Esposito, calciatore di proprietà dell’Inter, è andato in gol nella vittoria per 5-0 del suo Spezia contro il Cittadella. Suo fratello, nelle stesse ore, si era reso protagonista della prima doppietta in Serie A in occasione del 4-1 esterno dell’Empoli contro il Verona. Dopo la rete del momentaneo 2-2 con cui ha garantito all’Empoli di andare ai calci di rigore negli ottavi di finale di Coppa Italia, poi vinti, contro la Fiorentina, Sebastiano ha dato continuità a una prestazione connotata da solidità e maturità come quella del Franchi. Per quanto riguarda Francesco Pio, il calciatore dei liguri è a quota 8 gol in Serie B, posizionandosi al terzo posto nella classifica marcatori della serie cadetta a due reti da Cristian Shpendi.

Inter nel segno degli Esposito? Due situazioni differenti, per ora

LO SCENARIO – Quando ci si riferisce al possibile futuro di Sebastiano e Francesco Pio all’Inter, occorre discriminare tra i due casi. Mentre il calciatore in prestito allo Spezia è stato ceduto in prestito secco, per Sebastiano l’Empoli ha l’opzione per il riscatto. A ciò si aggiunge, inoltre, l’assenza di un diritto di controriscatto da parte dei nerazzurri, nell’ottica di un contesto nel quale l’ipotesi di non poter più decidere in maniera autonoma il futuro del classe 2002 non è per nulla lontana.

OPZIONE RESISTE – Ciò non sta a significare che l’Inter veda a sé preclusa la possibilità di negoziare con l’Empoli i termini di un futuro ritorno a Milano di Sebastiano. Le traiettorie che la stagione del calciatore campano assumerà nei prossimi mesi potranno essere decisive per determinare la strategia dei nerazzurri nella prossima sessione estiva di calciomercato. Con varie opzioni attualmente disponibili per il club meneghino.