F. Esposito: «Difficile un inizio migliore! All’Inter al doppio degli altri»

Francesco Pio Esposito ha parlato dal ritiro di Tirrenia, dove si trova con la nazionale Under 21. Le sue parole, riportate dal sito ufficiale della FIGC, si concentrano in particolar modo sul suo inizio di stagione e sulla sua crescita nella Primavera dell’Inter

INIZIO DI STAGIONE – Sei gol in Serie B con la maglia dello Spezia, squadra in cui è in prestito dall’Inter, e quattro segnati nella sfida dell’Italia Under 21 vinta contro San Marino. Un inizio stagionale ottimo quello di Francesco Pio Esposito, che mostra ottimi margini di crescita. L’attaccante di proprietà nerazzurra ha parlato dopo l’ultimo pareggio contro la Francia: «Quella contro la Francia è stata una partita difficile, contro un avversario forte fisicamente e tecnicamente. Ma abbiamo giocato a viso aperto, dimostrando di essere anche noi a un ottimo livello. Meglio di così sarebbe stato difficile iniziare questa stagione (6 i suoi gol in Serie B, più 4 contro San Marino in nazionale, ndr): è un momento bellissimo, ma non smetto di lavorare ogni giorno».

Francesco Pio Esposito, dalla Primavera dell’Inter alla Serie B: sempre al doppio degli altri

CRESCITA – Francesco Pio Esposito ha poi parlato del suo percorso di crescita, che lo ha portato a dover andare sempre più degli altri. Anche all’Inter: «Giocare con i più grandi già al campetto mi ha insegnato tanto, mi portava a dover andare al doppio degli altri, e la cosa si è ripetuta negli anni. Dalla Primavera dell’Inter, al Mondiale Under 20, all’Europeo Under 19, e ora con l’Under 21 e in Serie B. Ma ho sempre avuto un grande rispetto di chi è più grande di me. Passavo i weekend a vedere le partite dei miei fratelli e mi sono ispirato a loro. Avere due calciatori professionisti così vicini a me mi permette di poter avere consigli, soprattutto quando le cose non vanno. Perché quando le cose vanno bene c’è poco da dire e poco da aggiustare».