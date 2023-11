Esposito: «Derby in famiglia sentito. In campo non saremo fratelli!»

Venerdì prossimo i fratelli Esposito, cresciuti nel vivaio dell’Inter, scenderanno in campo per il derby Sampdoria-Spezia. Sebastiano, attaccante blucerchiato, parla su Sky Sport 24, dei suoi fratelli avversari per una notte.

DERBY LIGURE – Sebastiano Esposito racconta le sue sensazioni a pochi giorni da Sampdoria-Spezia, sfida in cui affronterà i suoi due fratelli, anch’essi cresciuti nelle giovanili dell’Inter. Nell’intervista rilasciata a Sky Sport 24 Sebastiano Esposito dichiara: «Lo aspettavo da tanto perché sono venuto qua infortunato, ho avuto dei problemi, c’era tantissima voglia di giocare. Ho ripreso, ho fatto delle buone prestazioni. Il gol poi è un’altra cosa: quando vivi per una cosa e dopo accade è un’emozione incredibile. Derby ligure in famiglia? È successo per caso, per coincidenze. Siam sempre stati molto lontani tra di noi, anche se ci siamo sempre sentiti tutti i giorni. Adesso ci vediamo anche molto più spesso. Questa partita è sentita per l’importanza ma anche per noi che abbiamo una grande sfida in famiglia».

Sebastiano Esposito sfida i suoi fratelli ma ammette le loro qualità

QUALITÀ – Così Sebastiano Esposito continua: «Chi mi fa più paura fra Salvatore o Pio? Il secondo perché in area di rigore è fastidioso. Anche Salvatore è molto fastidioso per i calci piazzati, quindi tutti e due. Però anche noi abbiamo le nostre armi da sfruttare. Che sui calci piazzati io sia più forte di Salvatore questo è poco ma sicuro, lo sa anche lui. Calciamo tutti e due bene ma in modo diverso. Secondo me lui da più vicino è più forte però io ho un calcio più forte da lontano per cui ho bisogno di più spazio. Però secondo me sono più forte io. Salvatore ha sicuramente personalità, è bravissimo a tener la palla, fa girare la squadra, gestisce bene la palla e sa i tempi di gioco. Pio è bravo nel colpo di testa e negli ultimi venti metri in area di rigore è formidabile ha avuto crescita esponenziale incredibile. Io penso di avere un po’ di tutti e due: l’estro di essere pericoloso in area di rigore ma anche una grande tecnica. Un messaggio per loro? Ci vediamo in campo, lì non siamo fratelli perché se c’è un contrasto non passate».