Esposito, convocazione più vicina dopo le scuse al tecnico del Basilea – TS

Sebastiano Esposito dopo essersi rifiutato di entrare in campo in Conference League nella sfida contro il Qarabag (vedi articolo) ha riconosciuto l’errore e si è scusato con il suo tecnico. Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, la convocazione questa sera contro lo Young Boys è più vicina.

LE SCUSE – Sebastiano Esposito torna tra i convocati? Il giovane attaccante prodotto dalla primavera dell’Inter in questi giorni ha riconosciuto l’errore e si è scusato con il tecnico del Basilea per il rifiuto a entrare nella sfida di Conference League contro il Qarabag di giovedì scorso. Da capire dunque se il giovane attaccante tornerà fra i convocati della sfida in programma questa sera alle 20:30 contro lo Young Boys.