Esposito continua a far gioire: gol su punizione in Basilea-Young Boys

Esposito continua a far gioire i tifosi del Basilea, impegnato proprio in questi minuti nella sfida con lo Young Boys valida per la quinta giornata della Super League svizzera. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha pareggiato i conti con un bellissimo gol su punizione

GIOIA – Sebastiano Esposito continua a far bene al Basilea. Proprio in questi minuti sta andando in scena la sfida con lo Young Boys, valida per la quinta giornata di campionato. Il Basilea è andato sotto dopo appena 20 minuti di partita e riesce a trovare il pareggio solo al 52′ grazie ad una bellissima punizione del giovane attaccante di proprietà dell’Inter che poco dopo è stato sostituito. Il match è ancora fermo sul risultato di 1-1 quando mancano poco meno di 5 minuti più recupero al fischio finale.