Esposito confessa: «Ultimi anni difficili. Bello giocare in Serie A»

Sebastiano Esposito è partito bene con la maglia dell’Empoli, raccogliendo il premio di Man of the Match nella gara d’esordio in campionato con il Monza. Ha parlato in conferenza stampa nel post-partita degli ultimi anni.

DIFFICOLTÀ – Sebastiano Esposito deve ancora trovare la sua dimensione. Ha passato le ultime stagioni tra prestiti e squadre diverse, senza mai rimanere per più di un anno nel medesimo posto. Adesso ci sta provando con l’Empoli, ma nella serie maggiore in Italia. Esposito, di proprietà ancora dell’Inter, ha detto questo: «L’esordio in Serie A? Emozione bella, giocare in Serie A contro squadre con grandi campioni come D’Ambrosio e Gagliardini con cui ho giocato nell’Inter è bello ed emozionante. Ringrazio l’Empoli che mi ha dato questa opportunità. La partita? Ci è mancato solo il gol ed è una cosa che dobbiamo migliorare, non è un caso che nelle passate uscite anche abbiamo creato tanto e non abbiamo sfruttato. Abbiamo fatto una grandissima prestazione. Il Monza ci ha creato problemi, venivano uomo contro uomo e lo accettavano. Petagna ci dava fastidio per la sua struttura, ma non abbiamo avuto particolari difficoltà. Esposito, ti aspettavi questa accoglienza? Non mi aspettavo questo calore: bello vedere la mia famiglia vicina, soprattutto per me visto che ho vissuto gli ultimi due-tre anni che sono stati difficili».