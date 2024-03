Esposito, i complimenti di Pirlo: «Ha personalità! Lo dimostra»

Andrea Pirlo dopo la vittoria in rimonta della Sampdoria contro l’Ascoli, in conferenza stampa si è complimentato con la prestazione di Sebastiano Esposito, in prestito dall’Inter.

COMPLIMENTI – Andrea Pirlo spende belle parole per il giovane attaccante di proprietà dell’Inter: «Sebastiano Esposito aveva mezz’ora nelle gambe, l’ho messo dentro perché so cosa può dare. Ha personalità così come Borini, qualità e lo stanno dimostrando».