Esposito, colpo da biliardo dopo 3′ in Bari-Cosenza su assist di un ex Inter!

Sebastiano Esposito è in campo proprio in questi minuti con il Bari impegnato contro il Cosenza nel match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. All’attaccante di proprietà dell’Inter bastano 3′ per sbloccare il risultato

INIZIO SPRINT – Sebastiano Esposito si è da poco accasato al Bari, impegnato oggi contro il Cosenza nel match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. L’attaccante di proprietà dell’Inter parte subito benissimo sbloccando il risultato dopo appena 3 minuti dal fischio d’inizio: il classe 2002 insacca alle spalle di Micai con un colpo da biliardo da fuori area. L’assist è di Riben Botta, ex Inter.