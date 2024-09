Esposito già in clima derby: «Colombo? Giocavamo contro e perdeva spesso!»

Intervistato prima di Empoli-Juventus, gara in corso in questi minuti, Sebastiano Esposito non si è lasciato sfuggire l’occasione di punzecchiare il Milan in vista del derby contro l’Inter.

CLIMA DERBY – Questa sera compagni di squadra all’Empoli, ma di fatto di proprietà di Inter e Milan. Questa la situazione di Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo. E proprio in vista del derby in programma la prossima settimana, l’attaccante di proprietà dei nerazzurri ha voluto punzecchiare il compagno di squadra. Questa la sua battuta ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Juventus in corso proprio in questi minuti: «Con Colombo ci giocavo contro, perdeva spesso nei derby, però lo conosco bene»