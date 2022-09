Esposito chiude la domenica dei prestiti Inter, ma non dal 1′

Sebastiano Esposito è l’ultimo dei giocatori dell’Inter in prestito a giocare in questa domenica. L’attaccante di proprietà nerazzurra non partirà però dal primo minuto nella gara del suo Anderlecht contro il Kortrijk.

ULTIMO A GIOCARE – Chiude Sebastiano Esposito questo fine settimana dei giocatori dell’Inter in prestito. L’attaccante di proprietà nerazzurra è atteso dalla sfida tra il suo Anderlecht contro il Kortrijk, il cui calcio d’inizio è in programma proprio in questi minuti. Tuttavia partirà soltanto dalla panchina: titolari al suo posto Fabio Silva e Refaelov.