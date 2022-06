Esposito: «Chiediamo fiducia e possibilità di sbagliare, prendete Barella!»

Salvatore Esposito, fratello di Sebastiano ed ex vivaio Inter, potrebbe essere uno dei tanti giovani che Mancini farà esordire in Nazionale durante la Nations League. In conferenza stampa, ha preso come esempio Barella

POSSIBILITÀ AI GIOVANI − Esposito ringrazia Mancini e prende come esempio Barella dell’Inter. Le sue parole riportate da Sport Mediaset: «Siamo fortunati ad avere un commissario tecnico come Roberto Mancini. È l’unico che ha lavorato e lavora con noi giovani, e questo può essere un segnale importante per la Serie A dove pochi giovani sono titolari. Noi giovani abbiamo bisogno di avere fiducia e di poter sbagliare è questo che chiediamo. Prendete Barella, ha avuto la possibilità di giocare e sbagliare e oggi nel suo ruolo è diventato formidabile».