Esposito, cambio tutto nerazzurro nella vittoria del Basilea sul Lugano

Sebastiano Esposito – dopo la passerella nell’ultima sfida di UEFA Conference League (vedi articolo) – è entrato in campo nella mezz’ora finale della partita vinta dal Basilea contro il Lugano. Un cambio tutto nerazzurro con Darian Males.

MEZZ’ORA E VITTORIA – 2-0 senza troppe difficoltà per il Basilea di Sebastiano Esposito contro il Lugano. L’attaccante in prestito dall’Inter è entrato al 63′ con il punteggio già fissato, rilevando il posto dell’altro nerazzurro in prestito in Svizzera, ovvero Darian Males. A decidere la partita sono stati i gol nel primo tempo di Frei e del solito Arthur Cabral. Altri minuti nelle gambe quindi per Esposito, colpito da alcuni infortuni nelle ultime settimane.