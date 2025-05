Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter

Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

STATISTICHE – Numeri alla mano, Francesco Pio Esposito è stato il giocatore ad aver effettuato più tiri in assoluto nel campionato cadetto: ben 117 conclusioni. Ma non è tutto. Tra i calciatori nati dopo il 2002 che militano nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, è secondo soltanto al francese Eli Kroupi, classe 2006 autore di 22 reti con il Lorient in Ligue 2. Un dato che testimonia la crescita esponenziale del centravanti campano, oggi punto fermo dello Spezia e pronto a trascinare i liguri nei playoff per la promozione in Serie A. Fisico possente, buona tecnica di base e grande fiuto del gol: Esposito si è fatto notare anche per la sua personalità, pur avendo appena 19 anni. Il club ligure ha costruito attorno a lui gran parte della fase offensiva e i risultati hanno premiato la scelta, tenendo vivo il sogno del ritorno in massima serie.

Esposito, futuro da scrivere con l’Inter

STAGIONE STRAORDINARIA – Al termine della stagione, il suo futuro tornerà nelle mani dell’Inter. I dirigenti nerazzurri, che lo seguono con attenzione da mesi, valuteranno insieme al ragazzo quale sarà il percorso più adatto per proseguire nella sua crescita. Non si esclude una permanenza in prima squadra, ma molto dipenderà anche dalle strategie di mercato estive e dall’esito dei playoff con lo Spezia. Quel che è certo è che Francesco Pio Esposito si è ormai guadagnato un posto sotto i riflettori. E l’Inter si ritrova tra le mani un talento pronto a fare il salto di qualità.