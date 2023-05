Esposito ‘batte’ Fabbian! Bari, vittoria di misura sulla Reggina

Bari-Reggina termina con il punteggio di 1-0. Il match ha visto sfidarsi due prestiti Inter: Sebastiano Esposito e Giovanni Fabbian. L’attaccante si aggiudica la sfida

SFIDA – Il Bari batte la Reggina e si conferma terza forza del campionato di Serie B. Per i galletti è “sufficiente” la rete di Florounsho, arrivata al 45′ del primo tempo. Il match ha visto affrontarsi due dei più promettenti giovani di proprietà dell’Inter: Sebastiano Esposito e Giovanni Fabbian. L’attaccante è rimasto in campo per 84′ ed ha fornito l’assist per la rete decisiva del match con un bel cross alle spalle della linea amaranto. Sono 87′ invece i minuti in campo per il centrocampista: per lui, da segnalare, solo un cartellino giallo arrivato all’83’ per un duro fallo su Benali.