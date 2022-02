Esposito, Babbel convinto: «Con questa mentalità all’Inter non ce la farà»

Sebastiano Esposito, attaccante Inter in prestito al Basilea, è stato criticato aspramente dall’ex giocatore e allenatore tedesco Markus Babbel. Duro sulla mentalità e la testa del ragazzo

ESPOSITO − Babbel sul giocatore in prestito dall’Inter: «Un grande talento. Ma finora non ha fatto nulla. Una buona partita o due, ok. Ma non piace assolutamente il suo comportamento da prima donna. Gli consiglierei di stare zitto e mostrare tutte le sue potenzialità. Con questa mentalità non ce la farà mai all’Inter».

PROBLEMA DI TESTA − Babbel sul potenziale di Esposito: «Non è così che funziona. Ho visto molti grandi talenti che pensavano di essere più forti di tutti gli altri. E poi hanno fallito. Il grosso problema è che devi educare questi giocatori. E non solo l’allenatore, ma l’intero club. Ma se Esposito può andare da David Degen e piangere, allora non hai alcuna possibilità come allenatore. In termini di potenziale è molto bravo ma male dal punto di vista mentale».

POST SOCIAL − Il commento di Babbel sulle esternazioni di Esposito legate al tecnico: «Questo mostra anche il suo carattere. Non lo fai, indipendentemente dal fatto che tu possa andare d’accordo con l’allenatore o meno. Posso essere contento in privato e dire grazie a Dio che se n’è andato. Ma ora ne sta arrivando uno nuovo. Cosa dovrebbe pensare il nuovo tecnico se un giocatore rimanesse contento dell’esonero del suo predecessore? Il club deve intervenire».

FUTURO − Infine, Babbel ha parlato di una possibile opzione di acquisto: «Lo vedi tutti i giorni. Se continua così, non lo prenderei mai. Se ora coglie l’occasione e si riprende, puoi prenderlo per cinque milioni. Perché puoi venderlo in futuro potenzialmente per 15, 20 milioni».

Fonte: blick.ch