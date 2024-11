Esposito: «Auguro il meglio a Lukaku con il Napoli. Gestione!»

Sebastiano Esposito ha sottolineato il legame che conserva con Romelu Lukaku, suo ex compagno di squadra all’Inter, auspicandosi che il belga possa ottenere i successi sperati al Napoli.

IL PUNTO – Sebastiano Esposito sta disputando un buon inizio di stagione all’Empoli di Roberto D’Aversa. A causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per qualche settimana, il calciatore ancora di proprietà dell’Inter non è riuscito a dare continuità alle prestazioni convincenti offerte nelle prime giornate del campionato di Serie A. Ora, il suo auspicio è quello di poter tornare a disposizione del tecnico D’Aversa nel più breve tempo possibile per poter aiutare i propri compagni a conseguire l’obiettivo della salvezza.

Esposito e l’amicizia che lo lega a Lukaku da svariati anni: un augurio per il belga

LA SPERANZA – Esposito si è espresso alle frequenze di Sky Sport sul tema delle ambizioni del Napoli di Antonio Conte, ponendo l’accento su Romelu Lukaku. Il belga, che il campano conosce molto bene avendoci giocato assieme all’Inter, è il destinatario di un messaggio di speranza per il futuro. In tal senso, questo è stato il suo auspicio: «Ho giocato contro Lukaku qualche settimana fa, ci vogliamo bene. Spero faccia qualcosa di bello a Napoli perché si tratta di una bella piazza. Poi c’è il mister Conte che sa come gestirlo».