Esposito: «Anderlecht? Sono pronto. Il sogno è quello di tornare all’Inter»

Esposito fuori dal CONI per le visite mediche di rito, ai colleghi presenti ha parlato del suo futuro (vicino all’Anderlecht) e non solo.

NUOVA ESPERIENZA – Sebastiano Esposito parla così del suo futuro e del trasferimento, ancora una volta in prestito: «Sono sempre pronto ad affrontare le nuove avventure e a divertirmi perché il calcio è divertimento. Incontrato Lukaku? Sapevo che era qui a Milano ma non pensavo di incontrarlo, abbiamo parlato una mezz’oretta, è stato molto carino. Cosa mi aspetto dall’Anderlecht? Sono cresciuto e mi sento più maturo, l’età è ancora dalla mia parte però a me non va di aspettare e voglio andare a giocare in qualsiasi paese e in qualsiasi squadra, vorrei giocare in Italia ma le offerte sono quelle che sono e faccio le mie valutazioni. Sono un ragazzi coraggioso a 20 anni con due esperienza all’estero. Il sogno è quello di tornare a giocare per l’Inter».