Esposito, ancora una disputa con il Basilea?

L’Inter alle 18 si gioca il primato della Serie A contro il Sassuolo. I nerazzurri vogliono sfruttare il passo falso del Milan di ieri. Intanto però arrivano notizie dalla Svizzera con Sebastiano Esposito che sembra averne combinata un’altra con il Basilea.

DISPUTA – Non sembra vivere un bel momento Esposito con la maglia del Basilea. La squadra svizzera ha vinto sì 3-0 l’ultimo match ma il giocatore in prestito dall’Inter non è stato convocato. Secondo quanto riporta bazoline.ch, testata svizzera, Esposito sembrerebbe aver avuto problemi con il vice allenatore. «Esposito ha avuto una “disputa verbale” con il vice allenatore Boris Smiljanic nell’ultimo allenamento di venerdì ed è stato quindi rimosso dalla rosa. È un altro passo falso dell’attaccante dopo aver rifiutato di entrare come sostituto contro il Karabakh e aver preso un cartellino rosso contro GC nell’ultima partita della prima metà della stagione. In un’intervista al BaZ di qualche settimana fa, Esposito aveva affermato che sarebbe migliorato dopo i suoi recenti errori». Non se la passa bene dunque Esposito che deve migliorare dal punto di vista emotivo.

Fonte: bazoline.ch