Esposito ancora titolare in Bari-Sudtirol! Serie A distante una partita

Il Bari vince in casa 1-0 contro il Sudtirol e si aggiudica la finale playoff Serie B dove affronterà una tra Cagliari e Parma. Altra partita da titolare in attacco per il giovane Sebastiano Esposito di proprietà dell’Inter.

FINALE – Il Bari vince contro il Sudtirol e va in finale playoff di Serie B. Altra partita da titolare per il giovane Sebastiano Esposito di proprietà dell’Inter, al centro dell’attacco dei padroni di casa. Punto di riferimento in questo finale di stagione, impensierisce più volte la difesa avversaria sfiorando due volte il gol. L’occasione più ghiotta, però, è sui piedi del solito Cheddira, che al 33’ sfiora il palo. In pieno recupero, da una situazione di calcio d’angolo per il Bari, ripartenza fulminea di Curto, che approfitta dell’errore di Ricci. Il terzino del Bari non può far altro che aggrapparsi alla maglia dell’avversario: rosso. Sessantotto minuti in campo per Sebastiano Esposito, che come Maita lascia il campo per dare spazio a Folorunsho e Benedetti. Proprio quest’ultimo al 70′ insacca dentro il pallone con una girata vincente. ercare il gol del pareggio, ma i tentativi degli ospiti non sortiscono alcun effetto. Vince il Bari 1-0, pareggia i conti della semifinale d’andata e vola in finale per la classifica della stagione regolare. I pugliesi incontreranno la vincente della sfida tra Parma e Cagliari.