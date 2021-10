Esposito, altro forfait. Males ‘rappresenta’ l’Inter nella Coppa di Svizzera

Per Sebastiano Esposito un altro forfait. Dopo l’annuncio di ieri da parte della società di un nuovo infortunio muscolare (vedi articolo), l’attaccante dell’Inter non ci sarà nella sfida di Coppa di Svizzera contro l’Etoile Carouge. Nel Basilea i nerazzurri saranno però rappresentati dall’altro giocatore in prestito: Darian Males.

NERAZZURRI A METÀ – Due prestiti dall’Inter al Basilea, ma solo uno sarà in campo questa sera nella sfida di Coppa di Svizzera contro l’Etoiel Carouge. Si tratta di Darian Males, che sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Niente da fare – ancora una volta – per Sebastiano Esposito, alle prese con un nuovo infortunio muscolare subìto nell’ultima partita giocata contro il Lugano.