Esposito, 90′ in SPAL-Vicenza e prima vittoria all’ultimissimo respiro!

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito SPAL

La SPAL ha sfidato il Vicenza nel match valido per la quinta giornata di Serie A. Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito al club ferrarese, ha giocato dal 1′. Di seguito il report

TRE PUNTI – La SPAL ha sfidato il Vicenza nella quinta giornata di Serie B. Salvatore Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito al club ferrarese, ha giocato dal 1′ accanto a Castro e Di Francesco. La sfida si è chiusa sul risultato di 3-2 con le reti di Murgia al 38′, Valoti al 60′ e Castro al 93′ per i ferraresi, Dalmonte al 21′ e Meggiorini al 50′ per i veneti. Quando tutto sembra andare verso il 2-2 definito, arriva il gol vittoria della SPAL siglato da Castro dagli undici metri. I ferraresi ottengono dunque la loro prima vittoria in campionato, salendo a quota sei punti in classifica.