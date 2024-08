Esordio al Lens con vittoria per Satriano: ma in campo solo nel finale!

Martin Satriano trova spazio in Lens-Brest, ma solo nel finale. La sfida d’esordio del calciatore in prestito all’Inter termina 2-0.

SFIDA – A pochi giorni dall’ufficialità del passaggio in prestito dall’Inter al Lens, Martin Satriano prova l’emozione dell’esordio proprio contro il Brest, sua ex squadra. La sfida, valida per la seconda giornata del campionato di Ligue1, inizia però senza l’attaccante in campo, che si accomoda in panchina. A sbloccare il match è il Lens, squadra padrone di casa, con Jhoanner Chavez che al 19′ trova il gol del vantaggio. Poco prima dell’intervallo, al 45′, il Brest è alquanto sfortunato: l’autogol di Julien Le Cardinal favorisce l’avversario che trova il raddoppio.

Lens-Brest, arriva il momento di Satriano!

DEBUTTO – Nel secondo tempo il Brest non riesce ad accorciare le distanze e quando il risultato di vantaggio è quasi in cassaforte l’allenatore del Lens, Will Still, può iniziare a pensare alle sostituzioni. Ed è proprio con l’inizio dei cambi che al 75′ arriva il momento di Satriano. L’attaccante in prestito dall’Inter subentra dalla panchina e debutta, disputando circa 15 minuto più recupero. Nel periodo trascorso in campo da Satriano la sua squadra resta in inferiorità numerica: all’88’, infatti, l’arbitro estrae il cartellino rosso espellendo Deiver Machado. Lens-Brest termina così definitivamente sul risultato di 2-0.