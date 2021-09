Ventola: «Esordio Correa con l’Inter? Mi ha ricordato momento speciale»

Nicola Ventola è stato intervistato per il Matchday Programme ufficiale di Inter-Atalanta, sesta giornata di campionato in programma domani sera alle 18.00. L’ex attaccante nerazzurro ha ricordato il suo esordio, paragonandolo a quello di Joaquin Correa. Leggi qui l’intervista completa.

ESORDI SIMILI – Nicola Ventola ha parlato in questo modo dell’esordio di Joaquin Correa con la maglia dell’Inter. Che gli ha ricordato il suo: «Quando ho visto entrare Correa contro l’Hellas e gli ho visto segnare due gol non ho potuto non pensare al mio esordio in Serie A con l’Inter, quando feci due gol contro il Cagliari. Iniziare così non ha prezzo. Di gol belli che mi porto nel cuore c’è anche il gol contro il Manchester United in Champions League».

MAGLIA SPECIALE – Nicola Ventola ha poi parlato della maglia a cui è più affezionato: «Ho diverse maglie eccezionali a casa, ma quella a cui sono più affezionato è la numero 10 dell’Inter di Ronaldo. La scambiai nel 1998 dopo un Bari-Inter. Tra l’altro si avvicinava anche il mio passaggio in nerazzurro».

Fonte: Matchday Programme Inter-Atalanta