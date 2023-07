ESCLUSIVA IN – Rossi: «Lukaku abbia il coraggio di giocare contro l’Inter! Skriniar…»

Gian Luca Rossi quest’oggi ha partecipato alla diretta di Inter-News,it dedicata al calciomercato, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.00. Il giornalista e tifoso nerazzurro, ospite sui nostri canali, ha parlato Milan Skriniar, Romelu Lukaku e ha espresso il proprio pensiero anche sulla situazione societaria.

SOLO I COLORI – Gian Luca Rossi inizia ricordando la delusione provata a causa di Milan Skriniar: «Ricordo al brindisi di Natale. Ero con Piero Ausilio e gli dicevo che non credevo che Skriniar avrebbe mai potuto fare una cosa del genere all’Inter. Lui mi aveva risposto che “Sono tutti uguali, chi più chi meno”. Io dopo Skriniar ho avuto talmente una delusione che ho deciso che non mi innamorerò più di nessuno. Se fai il mercenario almeno salva le apparenze! I tifosi dovrebbero identificarsi nei colori della squadra, indipendentemente da chi li indossa. Oggi un calciatore dice “siete la mia famiglia”, come ha fatto Romelu Lukaku, e domani un’altra squadra gli dà il doppio e il bonus alla firma e se ne dimentica».

ASSURDITÀ – Il giornalista continua: «Sembra che Lukaku stia facendo incazzare anche la Juventus, con cui sta mercanteggiando per raggiungere i bonus. In Arabia non vuole andare perché adesso vuole farsi ancora un anno in Europa. Per assurdo vuole alla Juventus, senza Champions League, da chi ti ha insultato e ti ha fatto i cori razzisti, perché per denaro fai di tutto. All’Inter erano più preoccupati della trattativa col Chelsea che di Lukaku. Si è comportato malissimo e pensa se, oltretutto, non riesce neanche ad andare alla Juventus. Qualcuno ieri mi diceva che Lukaku continua a ripetere di non essere convinto. Adesso deve avere il coraggio di giocare contro l’Inter».

IMPRESSIONI – Sulla società Inter e sulla possibilità di manovra sul mercato, Rossi afferma: «Mercoledì scorso, alla presentazione della nuova stagione dell’Inter, rispetto all’anno scorso per la prima volta non è uscita la parola “sostenibilità”. Ho l’impressione che qualche risorsa in più stia arrivando dalla Cina o che, comunque, sia stata garantita. Io so che arriveranno ancora altri cinque acquisti e comunque non è poco. L’anno scorso non avevamo neanche gli occhi per piangere, ora vedo visi più distesi. Suning non è certamente la mia proprietà ideale e gliene ho sempre dette tante contro. Ma, francamente, cinque trofei e due finali internazionali in due anni di Inter non me li aspettavo».

Per ascoltare l’intervento integrale di Gian Luca Rossi potete cliccare il link (vedi sopra) e guardare il video della diretta. Vi invitiamo ad iscrivervi gratuitamente al canale Youtube di Inter-News.it.