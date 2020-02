Eriksson: “Scudetto alla Lazio. Biancocelesti piÃ¹ forti di Inter e Juventus”

Eriksson: “Scudetto alla Lazio. Biancocelesti più forti di Inter e Juventus”

Sven Goran Eriksson, ex storico allenatore della Lazio, ha parlato in esclusiva a “La Repubblica” della corsa dei biancocelesti verso lo scudetto e paragonando la squadra di Simone Inzaghi a Inter e Juventus.

VITTORIA FINALE – Non ha dubbi Sven Goran Eriksson: la “sua” Lazio è la squadra più forte al momento nel campionato. Intervistato dal quotidiano “La Repubblica”, l’ex allenatore dei biancocelesti ha parlato di come l’undici biancoceleste sia migliore di quello delle rivali per lo scudetto, ovvero Inter e Juventus: «Penso che lo scudetto lo vincerà la Lazio, è più forte tecnicamente. Rispetto alle altre ha più fiducia, è più calma e più solida. L’undici titolare è mediamente più forte rispetto a quello di Inter e Juventus, il centrocampo è il più forte d’Italia senza confronti. I nerazzurri domenica li ho visti meno feroci dei biancocelesti, ma si batteranno fino alla fine. Non bisogna mai giudicare solo dall’ultimo risultato. Se l’Inter avesse pareggiato nel finale, per esempio, staremmo facendo discorsi diversi».