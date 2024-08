Eriksson, l’omaggio della Serie A: disposto minuto di raccoglimento!

La FIGC dispone un minuto di raccoglimento in onore di Sven-Goran Eriksson, prematuramente scomparso. Ecco in quali partite di Serie A e B sarà previsto.

DOLOROSA NOTIZIA – Questa mattina il mondo del calcio si è fermato di fronte alla dolorosa notizia della scomparsa di Sven-Goran Eriksson. Da tempo gravemente malato, l’ex allenatore si è spento all’età di 76 anni. Tecnico dal prestigio italiano ed europeo, con quarant’anni di carriera su numerose panchine, tra cui quelle di Lazio e Sampdoria, non può che essere ricordato e omaggiato da tutte le squadre di Serie A. L’Inter stessa, oltre che il mister Simone Inzaghi, ha immediatamente riservato un pensiero a Eriksson.

Serie A e B omaggiano Eriksson: i dettagli

DISPOSIZIONI – In seguito alla spiacevole notizia della morte di Eriksson la FIGC sceglie di intervenire con un omaggio. A partire da quest’oggi, in cui si concluderà la seconda giornata di campionato, sarà riservato un minuto di silenzio su tutti i campi di Serie A in onore di Eriksson. Il momento di raccoglimento prima del fischio d’inizio sarà predisposto anche per le gare della terza giornata di Serie A, dunque per tutta la settimana. Lo stesso accadrà in occasione delle partite in programma nel campionato di Serie B.