Eriksson: “Messi-Inter impossibile. Scudetto alla Juventus? CosÃ¬ Ã¨ noioso!”

Eriksson: “Messi-Inter impossibile. Scudetto alla Juventus? Così è noioso!”

Lionel Messi potrebbe veramente vestire la maglia dell’Inter? Sven Goran Eriksson, grande ex tecnico della Lazio, su “TMW Radio” nel corso di “Maracanà” si dice scettico riguardo la possibile trattativa. Poi l’ex tecnico ha parlato anche della Juventus, vicina al nono scudetto di fila.

SU MESSI – Messi all’Inter? Secondo Eriksson l’affare resta comunque impossibile: «Magari averlo per l’Italia. Ma ho difficoltà nel vederlo fuori dal Barcellona. Mi sembra impossibile, ma chissà».

SCUDETTO – Sven Goran Eriksson commenta il campionato di Serie A, con la Juventus vicina al nono scudetto di fila: «La Juve vince da nove anni, è impressionante. Nei miei anni potevano vincere in tante, Juve, Lazio, Inter, Milan, Roma. Era bello per il pubblico, per la stampa. Complimenti alla Juve ma così diventa noioso. Sarebbe importante anche per la Juve avere squadre più forti, anche in chiave europea».