Eriksen vicino al Brentford, ritorno in Premier League per Qatar 2022 – CdS

Eriksen è pronto a coronare il suo sogno, cioè disputare il mondiale in Qatar in programma a novembre. Il Brentford, compagine londinese promossa questa stagione in Premier League, è pronta a metterlo sotto contratto per sei mesi.

PRONTO A TORNARE – Eriksen è pronto a tornare in Premier League, del resto lui stesso qualche settimana fa aveva annunciato la voglia di tornare a giocare dopo la rescissione con l’Inter. Il defibrillatore sottocutaneo non è un marchingegno per tenerlo in vita, è un invito ad andare avanti. La normativa italiana non glielo permette e allora, in attesa di una risposta definitiva, per tre mesi fa il pendolare con la Svizzera, attraversando la frontiera ed allenandosi con il Chiasso, pur di restare in forma. Il 17 dicembre 2021 il responso definitivo del CONI e allora ecco la risoluzione con l’Inter. Al Brentford ritroverà Thomas Frank, tecnico che aveva già lavorato con lui ai tempi dell’Under-17 danese. Il proprietario, invece, controlla anche il Midjtylland, squadra di A danese, e i connazionali in squadra sarebbero ben nove. Londra, inoltre, la conosce già, la Premier League pure. Ora c’è da aspettare solamente il nullaosta della Football Association, che non è scontata.

Fonte: Corriere dello Sport