Eriksen via dall’Inter? Una sola condizione perché sia possibile – SM

Condividi questo articolo

Christian Eriksen Ludogorets-Inter

Christian Eriksen non dovrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Antonio Conte e la società credono nel centrocampista danese che potrebbe lasciare la maglia nerazzurra solo a una condizione

Dal suo arrivo a gennaio, Christian Eriksen non è ancora riuscito a prendersi totalmente l’Inter. L’ex Tottenham non è il prototipo del giocatore preferito da Antonio Conte e trova difficile collocazione nel 3-5-2, in più il lockdown e la fine “sprint” della stagione in estate non sono state certo di aiuto. Questa situazione ha alimentato diverse voci di addio già in questa sessione di mercato, voci che però dovrebbero restare tali. Secondo “Sport Mediaset” infatti l’Inter e Antonio Conte credono che Eriksen possa comunque rappresentare un valore aggiunto nella squadra in costruzione per la prossima stagione. Al momento inoltre non ci sono segnali di rottura e l’ex Tottenham potrebbe essere ceduto solo nel caso arrivasse una proposta davvero irrinunciabile.