Eriksen torna in campo: lui vince per diritto, il suo Brentford no

Eriksen di nuovo calciatore è la migliore notizia di oggi per quanto riguarda il calcio internazionale (vedi articolo). Alla gioia del danese si contrappone quella della sua squadra, il Brentford, che esce sconfitto 0-2 col Newcastle United.



IN CAMPO – La seconda vita calcistica di Christian Eriksen è iniziata al 52′ della partita fra Brentford e Newcastle United. Il centrocampista ex Inter è entrato al posto di Mathias Jensen, sul punteggio già di 0-2. Non è riuscito a cambiare il risultato, rimasto tale sino al fischio finale. In gol nel primo tempo Joelinton di testa su cross da sinistra (33′) e Joe Willock in contropiede (44′). Per il Brentford situazione complicata dall’11’, quando Josh Dasilva è stato espulso col VAR per un intervento giudicato pericoloso. Per Eriksen un totale di quarantatré minuti, compresi i cinque di recupero, con qualche buono spunto e diversi calci piazzati battuti. Ora dovrà lottare per la salvezza, visto che i suoi sono a +3 sulla terzultima. Ma intanto Eriksen è tornato a fare il calciatore e, dopo quanto avvenuto lo scorso 12 giugno, è la notizia migliore possibile.