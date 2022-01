Eriksen torna al Tottenham? L’indiscrezione dalla Spagna

Christian Eriksen ha rescisso il suo contratto con l’Inter nel mese di dicembre. Questo è stato fatto perché il danese era impossibilitato a tornare a giocare nel nostro paese. Ricevuto il no dal Coni dunque è arrivata la rescissione. Nel suo futuro potrebbe esserci di nuovo…il Tottenham.

RITORNO – Potrebbe trattarsi di un clamoroso ritorno quello di Eriksen. Come riporta il quotidiano spagnolo Ole infatti, il danese potrebbe tornare al Tottenham in Premier League. Avrebbe del clamoroso ovviamente visto che Eriksen lasciò gli Spurs proprio per l’Inter ma anche perché ora, sulla panchina del Tottenham, c’è Antonio Conte. E insomma, il rapporto tra i due, soprattutto all’inizio, non era idiliaco prima dell’esplosione. Si concretizzerà questo ritorno?

Fonte: Ole