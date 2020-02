Eriksen, tocchi di classe e assist al bacio: Conte prende nota – GdS

Christian Eriksen è partito dalla panchina anche in Inter-Napoli, gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Dopo il suo ingresso però si è rivisto il centrocampista che tutti aspettavano: tocchi di classe, imprevedibilità e assist per i compagni. Antonio Conte adesso prende appunti, secondo la “Gazzetta dello Sport” l’ex Tottenham non può più essere solo un’opzione a fine match.

NON PIÙ UN’OPZIONE – Christian Eriksen parte ancora dalla panchina in Inter-Napoli ed entra al 66′, da quel momento manda un messaggio chiaro soprattutto al suo allenatore: “veleggia sul pelo dell’acqua, nonostante gli spazi ieri fossero intasati e il Napoli rintanato a difesa del vantaggio. In quei 23’ più recupero mette insieme due tiri pericolosi, due lanci riusciti, due cross a destinazione, una palla illuminante per Sanchez, di quelle che possono mettere a sedere una difesa: non è questo il caso, Alexis non riesce a tirare, ma si intravede quella potenzialità di aprire scatole che serve maledettamente, quando non funzionano le spallate di Lukaku e le incornate del Toro Lautaro”. Eriksen non può più essere solo un’alternativa a partita in corso, il suo inserimento deve essere stabile e sarà decisivo per gli scontri scuteddi, a partire domenica contro i biancocelesti, anche se “non è un momento facile per farlo, con la fisicità della Lazio che incombe”.