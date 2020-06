Eriksen svolta a Napoli, ora Ã¨ inserito nell’Inter di Conte – TS

Eriksen svolta a Napoli, ora è inserito nell’Inter di Conte – TS

“Tuttosport” sottolinea che a Napoli si è vista la prima partita vera di Eriksen in maglia Inter. Un nuovo inizio che promette bene.

SVOLTA TATTICA – Era la grande novità tattica legata alla lunga sosta per l’emergenza Coronavirus. La prima risposta ufficiale sul campo ha dato ragione a chi sperava che le settimane di allenamento alla Pinetina dopo la ripresa avrebbero regalato una nuova versione di Eriksen. Il prato del San Paolo ha confermato questa evoluzione. Conte ha messo il fantasista danese nelle migliori condizioni di esprimersi con una modifica al sistema di gioco. Passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2 in modo da creare la casella giusta per l’ex Tottenham. Il diretto interessato ha dimostrato che è stato un esperimento giusto.

LAVORO EXTRA – Alla fine è passato il Napoli, ma la buona prestazione di Eriksen rientra nel bagaglio di buone notizie che Conte ha riportato alla Pinetina. Ora il tecnico lavorerà per migliorare ulteriormente il rendimento del danese. Soprattutto in fase di non possesso palla, con un occhio all’intensità del gioco. Anche se al San Paolo ha già messo in campo corsa e applicazione tattica. Adesso Eriksen potrà diventare una chiave importante per la manovra offensiva dell’Inter.

CAMBIO DI PROSPETTIVE – A Napoli si sono visti i primi risultati concreti del calciatore acquistato per 20 milioni e beneficiatario dell’ingaggio più alto della rosa insieme a Lukaku. Inoltre fortemente voluto da Steven Zhang. Finora in tanti, complice anche la gestione di Conte, si erano interrogati sulla bontà dell’investimento. Da sabato i pareri positivi sono in aumento.