Eriksen, speranze ritorno in campo con l’Inter poche soprattutto in un caso

Sembra difficile rivedere Christian Eriksen di nuovo in campo con l’Inter dopo il malore occorsogli durante Euro 2020: la situazione.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi su Sky Sport 24, per quanto riguarda la situazione relativa a Christian Eriksen, le possibilità che possa tornare in campo con la maglia dell’Inter sarebbero poche, soprattutto nel caso mancassero le condizioni per poter espiantare il defibrillatore, fattore imprescindibile al momento per poter ottenere l’idoneità sportiva e proseguire la carriera in Italia.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi