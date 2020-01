Eriksen specialista in punizioni, ultimo gol dell’Inter quasi due anni fa – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea come Eriksen sia uno specialista dei calci di punizione. Una carenza ormai storica dell’Inter: l’ultimo gol è di quasi due anni fa.

GOL SU PUNIZIONE – Uno specialista delle punizioni. Christian Eriksen porta in dote anche questa caratteristica alla Pinetina: l’abilità nei calci da fermo dal limite dell’area. Una risorsa che in casa Inter è mancata nelle ultime stagioni. Basta scorrere gli archivi per rendersene conto. L’ultimo gol su punizione diretta della squadra nerazzurra risale a quasi due anni fa: la rete di Cancelo al Cagliari il 17 aprile 2018 a San Siro. Peraltro una traiettoria piuttosto rocambolesca perché il portoghese, di fatto, spedì in area un cross tagliato dalla sinistra che, non toccato da nessuno, andò a infilarsi all’angolino opposto della porta rossoblù. Per trovare una punizione più pulita bisogna andare indietro di altri sei mesi e mezzo, al 1° ottobre 2017 con la pennellata di Brozovic a Benevento.

SPECIALISTA – In questa stagione Sensi ha provato a emulare Brozovic e Cancelo. Ma l’ex Sassuolo – più efficace di Biraghi che ha tentato di trasformare qualche calcio da fermo – è stato sfortunato perché le sue precise punizioni, disegnate con Udinese e Slavia Praga, sono state respinte dalla traversa. Eriksen si presenta con numeri in grado di aumentare la frequenza di questi eventi. Da quando ha debuttato in Premier League con la maglia del Tottenham, il 14 settembre 2013 contro il Norwich, il fantasista danese è stato il calciatore capace di firmare più gol su punizione nel campionato inglese: 8. Lo specialista che è mancato all’Inter negli ultimi anni. Quindi un’arma in più per accorciare le distanze in campionato.