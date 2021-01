Eriksen rompe la maledizione su punizione: lâ€™Inter non segnava da tre anni!

Eriksen rompe la maledizione su punizione: l’Inter non segnava da tre anni!

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Eriksen dopo la traversa un anno fa contro il Milan rompe la maledizione trovando non solo la gioia personale nel derby, ma anche il gol su punizione che mancava all’Inter da quasi tre anni.

DA CALCIO PIAZZATO – Eriksen dopo trentatré mesi rompe il digiuno per l’Inter da calcio di punizione. Oltre la gioia personale, Christian Eriksen entrato ieri durante Inter-Milan di Coppa Italia all’ottantottesimo minuto di gioco (con dieci minuti di recupero ancora da giocare), trova un grandissimo gol da calcio piazzato. L’ultimo per i nerazzurri quello siglato da Joao Cancelo durante Inter-Cagliari (17 aprile 2018), terminata poi 4-1. In quel caso il terzino portoghese da posizione defilata trova un col praticamente fortuito dato che l’intenzione era quella di mettere in mezzo un cross poi diventato tiro ingannando il portiere avversario. Di seguito il video dell’ultimo gol realizzato da calcio di punizione