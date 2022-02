Eriksen ritorna in campo otto mesi dopo: oggi il debutto con il Brentford – CdS

Eriksen, oggi giocherà il secondo tempo della sua carriera, e lo farà con una maglia bianco e rosso a strisce. Il centrocampista ex Inter, oggi farà il suo debutto con la maglia del Brentford.

RITORNO IN CAMPO – L’attesa è finita, Christian Eriksen torna finalmente in campo dopo otto mesi, e lo farà con la maglia del Brentford in Premier League. Impensabile anche fino a pochi mesi fa da parte di chi riteneva che la sua storia calcistica si fosse conclusa anticipatamente. In questi mesi Eriksen non ha di certo perso le speranze di tornare a giocare e, gradualmente ha ripreso ad allenarsi. Superati positivamente gli accurati accertamenti medico-sanitari, soprattutto cardiologici, da qualche settimana il 30enne danese si sta allenando con i “Bees”. Ieri il via-libera da parte del tecnico Thomas Frank, che ha annunciato il suo ritorno in campo (vedi dichiarazioni).

Fonte: Corriere dello Sport – Gabriele Marcotti