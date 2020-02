Eriksen “pretende” spazio. Conte glissa, ma lo scudetto chiama – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport”, Antonio Conte non può più fare a meno di Eriksen per la sua Inter. Nel match contro il Ludogorets, in cui il danese è andato a segno, è stata fatta una prova generale di cambio modulo. L’obiettivo è quello di sostenere il trequartista. Cambiamenti in programma già contro la Sampdoria? Difficile dirlo, e contro la Juventus? Conte non si sbottona

TALENTO CRISTALLINO – Christian Eriksen non può essere considerato un problema. Lo ha detto anche Claudio Ranieri (in conferenza stampa, QUI), e sarebbe davvero ingenuo pensare il contrario. Ma l’Inter aveva bisogno di un suo segnale, di un barlume di brillantezza che lo consegnasse al presente nerazzurro. La stoccata contro il Ludogorets farà da apripista, poiché Antonio Conte ci sta lavorando da un pezzo e nelle sue idee sembra essere arrivato il momento giusto: quello in cui Eriksen prenderà in mano il passepartout della manovra nerazzurra.

QUESTIONE DI TEMPO – Se non sarà domani, contro la Sampdoria, sarà dopodomani, contro la Juventus, ma la strada sembra fin troppo sgombra sotto questo punto di vista. Il danese è destinato ad una maglia da titolare nel breve: troppo importare, per Conte, trovargli una posizione e un habitat naturale nel suo scacchiere. Nonostante le parole del tecnico leccese, nel post partita di Razgrad, risulta difficile pensare ad una quarantena ancora estesa per l’ex Tottenham. Soprattutto a causa dei segnali critici di sterilità e prevedibilità che questa Inter ha lanciato nelle ultime partite. Un uomo così, in grado di vedere la giocata con largo anticipo rispetto a compagni e avversari, non può essere già un caso.

DUBBI – E allora il problema dove risiede? Certamente nella collocazione tattica, e in quella magica parolina che ad Antonio Conte sta tanto a cuore: equilibrio. Eriksen più le due punte è un assetto che l’Inter fa fatica a permettersi secondo il suo tecnico. Ecco perché le sperimentazioni e i beta test vanno avanti solo in determinate occasioni, come contro il Ludogorets, in cui il ritmo alto è una variabile poco determinante. Ma dopo sei partite in nerazzurro, un paio di traverse fragorosamente colpite e alcuni lampi di genio, Eriksen pretende di più. Non letteralmente, dato che l’umiltà del ragazzo è fuori discussione (si è anche fermato per alcune foto con ragazzi e addetti ai lavori del Ludogorets, giovedì sera, ndr) , ma sono le sue qualità a lanciare segnali per lui. Nell’economia di una lotta scudetto, da gestire con nervi saldi e testa sgombra, chi meglio di un professore del calcio da fermo e delle pennellate può indicare la via ad un’Inter così iperattiva?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti