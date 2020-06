Eriksen, passi indietro: il danese ora sembra quello di febbraio – TS

“Tuttosport” sottolinea la nuova crisi di Eriksen. Il danese è tornato a mostrare difficoltà ad inserirsi nell’Inter dopo due gare promettenti.

PASSI INDIETRO – Giudizi ribaltati in 180 minuti. Eriksen sembrava il trascinatore dell’Inter dopo Napoli e Sampdoria. Invece è tornato ad essere il giocatore difficile da inserire negli schemi dopo Sassuolo e Parma. Emblematico l’andamento della gara al Tardini. Il danese lascia il campo dopo una prestazione impalpabile con l’Inter in difficoltà. Entra Sanchez ed ecco la scossa. Ma soprattutto ecco di nuovo i dubbi, mai sciolti del tutto.

INSERIMENTO LENTO – Complessivamente il rendimento di Eriksen è in chiaroscuro. E conferma un impatto non ancora esaltante. Dando così ragione alle titubanze di Conte nell’inserirlo a gennaio appena arrivato. La conferma è arrivata a Parma. Come detto anche da Stellini il nuovo assetto dell’Inter, il 3-4-1-2 cucito attorno ad Eriksen, non ha ancora i giusti equilibri.

SERVE BROZOVIC – Determinante anche l’assenza di Brozovic. Il croato con la sua corsa e il suo senso della posizione sarebbe fondamentale per equilibrare tutta la formazione. In più Eriksen riceverebbe anche palla in modo più veloce e verticale.