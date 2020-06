Eriksen ora ha il suo posto: Conte soddisfatto, puÃ² prendersi l’Inter – CdS

Eriksen ora ha il suo posto: Conte soddisfatto, può prendersi l’Inter – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea l’impatto di Eriksen a Napoli. Il danese con la sua prestazione ha convinto Conte e tutta l’Inter.

SVOLTA PERSONALE – L’altra faccia di una serata amara è l’efficacia prodotta dal 3-4-1-2. Il bicchiere mezzo pieno, quello sulla nuova alchimia sulla quale ha lavorato Conte durante la pausa, è un’Inter molto più disinvolta. Con Eriksen finalmente a proprio agio. La partita di Napoli lo promuove a pieni voti, al di là del gol. L’angolo tradotto nell’1-0 è stato solo un assaggio: il resto della partita racconta di equilibri e geometrie, indicazioni di squadra meno ingessata e capace di esprimersi meglio.

PRENDERSI L’INTER – Tira aria di svolta tattica, proprio grazie al nuovo posizionamento del danese. Uomo d’ordine con licenza di colpire. Chiedere Ospina, fondamentale per salvare la sua squadra. Nel secondo tempo Eriksen ha sfiorato altre due volte il gol. Ora manca solo il guizzo in campionato dopo le reti arrivate in Europa League e Coppa Italia. Ha fatto le prove generali con la traversa nel derby. Proprio sul campionato, dove è partito titolare solo una volta, ora si focalizza il danese. Ora è chiamato a prendere per mano l’Inter. Dopo una partita come quella di Napoli ha convinto Conte. Per qualità e anche quantità.