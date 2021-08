Eriksen oggi torna a Milano! Incontrerà lo staff medico dell’Inter – CdS

Eriksen, secondo il “Corriere dello Sport”, previsto oggi il rientro a Milano per parlare con lo staff medico dell’Inter e fare il punto della situazione.

RIENTRO – Eriksen, a meno di contrordini dell’ultimo minuto, oggi tornerà a Milano per incontrare lo staff medico dell’Inter e fare anche il punto della situazione con nuovi esami. Non è previsto una visita ad Appiano Gentile per salutare i suoi compagni, ma se dovesse restare ancora per qualche giorno non mancherà certo di salutarli.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.

