Eriksen, nuova squadra entro fine settimana? In Inghilterra ne sono sicuri

Eriksen presto tornerà nuovamente a giocare. Il centrocampista danese, ex Inter, può accasarsi in una squadra di Premier League entro fine settimana. In Inghilterra, ne sono sicuri

NUOVA SQUADRA − Dopo la rescissione consensuale con l’Inter, Christian Eriksen può tornare immediatamente a giocare. Come riporta il quotidiano britannico, ‘The Times‘, il centrocampista danese entro fine settimana può accasarsi in una squadra di Premier League. Nei giorni scorsi, Eriksen si è allenato a Chiasso per ritrovare la miglior condizione. Per l’ex giocatore dell’Inter, il peggio fortunatamente è passato dopo il drammatico episodio accaduto il 12 giugno durante Danimarca-Finlandia.