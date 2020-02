Eriksen non è Vidal, ma Conte deve riuscire a sfruttare la qualità – CdS

Alberto Carotenuto sul “Corriere dello Sport” si occupa del “caso” Eriksen. Conte voleva un elemento di qualità, ma ad oggi il danese non è abbastanza decisivo da indurlo a cambiare il suo calcio.

GIOCATORE DA INSERIRE – Antonio Conte passato in una giornata dal primo al terzo posto vive prigioniero di un paradosso. Chiedeva acquisti di qualità per tenere l’Inter sulla rotta giusta ma il più prezioso di tutti, ora, non lo fa giocare. Christian Eriksen è una buona prospettiva da cui guardare l’allenatore rientrato in Italia per portar via lo scudetto alla Juventus. La narrazione più diffusa del calcio viaggia su binari semplici. Lungo questa tratta elementare, gli Eriksen di Conte sono due. Quello che entra al 66’ della partita contro la Fiorentina in Coppa Italia e un minuto dopo vede andare in gol Nicolò Barella; oppure quello che esce a Udine al 58’ sullo 0-0 e dalla panchina, con Brozovic in campo, vede segnare due gol ai suoi.

CONTRADDIZIONI – Dall’Eriksen a cui bisogna credere e dall’Inter a cui si deve dare credito, dipendono una serie di risposte, prima di tutto tra i pensieri di Conte. Eriksen è un signor giocatore ma si ferma qualche gradino prima della parola fuoriclasse. Ha 28 anni e non si è fuoriclasse nella Serie A di oggi a quell’età. La presentazione alla Scala è stata una brillante idea di uno dei migliori uffici comunicazione del calcio italiano, ma comunicazione e realtà non viaggiano sempre insieme. L’Inter si è infilata da sola in una contraddizione che vale per due. Se un giorno arrivasse Messi, dove lo porterebbero? Se Eriksen è un tenore, perché non lo lasciano cantare? Conte crede sia ancora tempo di panchina. È un 10 non abbastanza tale da spingerlo a cambiare tutto il resto. Non nella sua versione attuale, almeno. Non c’è alcun dubbio allora sul fatto che sia l’Eriksen di Udine a vivere impresso dentro gli occhi di Conte.

DIFFERENZE CON VIDAL – Nel suo mondo ideale sarebbe un giocatore perfettamente sovrapponibile al Sensi di settembre, un palleggiatore raffinato da sistemare di fianco a Brozovic per dare profondità al passaggio nella maniera più rapida. Eriksen saprebbe farlo perché ha vocazione al calcio moderno, all’interpretazione liquida dei ruoli. È forse il suo pregio tattico maggiore, saper partire da laterale o giocare tra le linee, da trequartista o da mezzala. Il punto vero è un altro. Eriksen, comunque sia, non è Vidal. Eriksen sballa la concezione della linea a cinque, un caposaldo del calcio di Conte.

CONTE CHIUDE – Quanto Conte sia disposto a cambiare e a mettersi in gioco per Eriksen è chiaro. Nulla. Almeno oggi. Qui sta il paradosso. Se non cambia e non si mette in gioco, l’Inter è già arrivata al massimo. Nel suo corpaccione noto e riconoscibile, così rigido nella sua immutabile interpretazione di uno spartito, deve poter innestare la molteplicità di Eriksen per spiazzare e sparigliare. “Migliorando nell’intensità farà meglio, riuscirà a capire quello che chiediamo ai nostri centrocampisti in posizionamento”. Questa è la frase finora più esplicita di Conte sul danese. Ma senza ulteriore qualità, l’Inter diventa come un elettrodomestico con le istruzioni per l’uso chiare a tutti. Se l’Inter non sa diventare un po’ meno se stessa e un po’ più qualcos’altro, nelle partite chiave rimarrà sempre una brutta bestia, ma una bestia decifrabile. Con Barella e Vecino ai lati di Brozovic è già tutto vi- sto, e quanto visto finora non è bastato.