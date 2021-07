Eriksen a breve a Milano? Previsti esami e primo confronto con l’Inter

Eriksen si sta riposando in Danimarca, dopo il malore avuto contro la Finlandia il 13 giugno e l’operazione al cuore. L’Inter, secondo “Sport Mediaset”, pensa di portarlo a Milano a breve per un primo confronto.

VICINO – L’Inter vuole riabbracciare Christian Eriksen, non solo a distanza. Come segnala “Sport Mediaset” da qui a una settimana è previsto l’arrivo a Milano del centrocampista danese, in una sorta di data simbolica in concomitanza col raduno (che sarà giovedì). Per lui, dopo l’operazione al cuore, ci saranno alcuni esami e un confronto diretto con lo staff tecnico e la società. Da escludere che Eriksen possa tornare in campo a breve, ma intanto è un primo passo per tenerlo dentro il mondo Inter. Come noto, bisognerà intanto valutare se il defibrillatore che gli è stato inserito potrà essere tolto: da qui si capirà se riuscirà a ottenere l’idoneità sportiva in Italia. A Eriksen, in ogni caso, sarà dato tutto il tempo per capire come si sente.

Fonte: Sport Mediaset