Eriksen, mezz’ora di seduta all’asta per beneficenza. C’Ã¨ anche Lukaku

Eriksen, mezz’ora di seduta all’asta per beneficenza. C’è anche Lukaku

Christian Eriksen ha messo all’asta mezz’ora di allenamento via internet per beneficenza, mentre Romelu Lukaku la maglia con cui segnò il 26 ottobre scorso al Parma

INIZIATIVA – Christian Eriksen ha preso parte all’iniziativa dell’organizzazione no profit danese Fodboldfonden, in collaborazione con la casa d’aste di Copenaghen Bruun Rasmussen. Come riferisce il sito della “Gazzetta dello Sport”, il vincitore dell’asta si aggiudicherà mezz’ora di allenamento via Internet con il centrocampista dell’Inter.

ASTA – L’asta in questione scadrà durante il pomeriggio del 2 giugno prossimo. Chi si aggiudicherà questo premio avrà diritto a 30 minuti di chiacchierata/allenamento con Eriksen, il quale svelerà anche i suoi trucchi da calciatore, come quelli per tirare i calci di punizione.

RICAVATO – L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione che si occupa dei bambini meno fortunati in Danimarca. Per fare un’offerta, sarà sufficiente registrarsi al sito. Romelu Lukaku invece offre la maglia con cui il l’attaccante ha segnato il 26 ottobre al Parma nel campionato di Serie A.